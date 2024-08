En état de récidive sous emprise de stupéfiants, le Saône et Loirien fera l'objet de poursuites

Ce samedi, à 9h25 , sur la RD 966, au niveau de Sainte Croix en Bresse, les militaires de la brigade motorisée de Louhans ont contrôlé le conducteur d'une SEAT Ibiza en état de récidive de conduite sous produits stupéfiants, plus précisément du cannabis. Le Saône et Loirien a fait l'objet d'une rétention immédiate de son permis de conduire et sa voiture est partie en fourrière administrative.