Vive émotion lors du rassemblement en hommage à Nu'man Toprakoğlu sur le marché de Chalon-sur-Saône

Environ 150 personnes se sont rassemblées ce midi sur le marché de Chalon-sur-Saône, un peu moins d'une semaine après la mort de Nu'man. Ce jeune de 19 ans est décédé suite à une rixe dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 août. Plus de détails avec Info Chalon.

Environ 150 personnes de Chalon-sur-Saône et de ses environs, selon la police, se sont rassemblées ce mercredi 7 août, à midi, sur le marché de Chalon-sur-Saône pour rendre hommage à Nu'man Toprakoğlu. Issu de la communauté turque de Mâcon, ce jeune homme de 19 ans a été battu à mort par un groupe de jeunes dans une impasse derrière la salle des fêtes de Prissé, une commune voisine, dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 août, après une soirée au Club 400, une discothèque prisée de la jeunesse mâconnaise, sur fond de rivalité amoureuse.

Frappé à plusieurs reprises à la tête, Nu'man a succombé à ses blessures au CHU de Dijon (Côte-d'Or).

Quelques jours plus tard, l'émotion est grande. Un vibrant hommage a été rendu, via Dominique Copreaux, une amie de la famille, à Nu'man décrit comme «gentil et bienveillant», au cœur de ce marché où le jeune homme venait donner un coup de mains à ses parents.

La famille de Nu'man, qui tient un stand de fruits et légumes sur le marché, participait à cet hommage.

Dans la foule, de nombreux anonymes, des proches, des primeurs, des clients mais aussi des personnalités locaux comme Arnaud Sanvert, le député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, Damien Saley, le représentant local de la France Insoumise (LFI), Aline Mathus-Janet et Liliane Douté, les co-présidentes de la section locale de la Ligue des droits de l'Homme (LDH71), Jacques Tartreaux, le représentant des Accompagnants au commissariat, ou encore Joël Lefevre, l'ancien adjoint au maire en charge de la gestion de l'espace public.

Pour rappel, le mardi 6 août, cinq jeunes soupçonnés d'être impliqués dans la rixe ayant coûté la vie à Nu'man Toprakoğlu ont été présentés, après 48 heures de garde à vue, devant le juge des libertés et de la détention. Ils sont accusés de meurtre et de violences aggravées et ont été incarcérés le soir même, selon Le Nouveau Détective.

Devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, l'ambiance était électrique. En effet, 46 jeunes en colère et prêts à en découdre s'étaient rassemblés, provoquant une rapide intervention de renforts de gendarmes, de policiers nationaux et municipaux afin de sécuriser les abords du tribunal.

Alors que les enquêteurs s'efforcent de faire toute la lumière sur cette rixe mortelle, cette tragique affaire a secoué la communauté turque qui espère que de telles tragédies ne se reproduiront plus, suscitant une vague d'émotion et de solidarité à Mâcon comme à Chalon-sur-Saône.

De plus, ses amis ont lancé une collecte de fonds a été lancée par ses amis sur la plateforme sécurisée Leetchi (en cours de validité) pour soutenir sa famille. L'objectif de cette cagnotte est de financer la construction d'un ou plusieurs puits à son nom dans les pays qui en ont besoin.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati