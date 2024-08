Comment soulager votre chien malade en voiture ?

LE STRESS COMME PRINCIPALE CAUSE

Votre chien gémit, pleure, urine, vomit ou défèque lorsque vous conduisez ? Il est fort possible que son comportement soit dû au stress de rouler. Pour tenter de mettre toutes les chances de votre côté et le calmer, habituez-le en amont à monter dans votre voiture à l'arrêt, et, peu à peu, effectuez avec lui des courts trajets. Si vous constatez qu'il ne subit plus autant ces petits allers-retours, récompensez-le avec une friandise ou un petit jouet pour lui faire comprendre que rouler peut être synonyme de bon moment.



EN AMONT

Pour faciliter le trajet, avant le grand départ, promenez votre canidé et faites-lui faire de l'exercice. Évitez également de lui donner à manger juste avant de prendre la route si ce dernier a tendance à avoir des nausées.



Comme pour les humains, il existe également des médicaments contre le mal des transports, à donner par voie orale à votre petit protégé environ une demi-heure avant le départ. Sur les conseils de votre vétérinaire, vous pouvez aussi miser sur des traitements chimiques ou à base d'ingrédients naturels qui calmeront les spasmes de votre animal.



EN VOITURE MEDOR !

Avant de partir, vérifiez que votre chien est bien installé, à savoir dans une caisse de transport ou attaché à l'aide d'un harnais.

Enfin, sachez qu'il est préférable que votre loulou voit le moins possible la route pour éviter d'être malade. Évitez donc, si possible, de le laisser trop près des vitres. Vous pouvez mettre de la musique douce pour le détendre et surtout, n'oubliez pas de faire des pauses régulièrement pour lui permettre de se dégourdir les pattes !



Julie Pitaud