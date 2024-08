AVIS DE DECES - Madame Andrée GAUGEY née CHAMBREY

DEMIGNY - BEAUNE



Georges CHAMBREY,

Claudette CARCEL,

Alain CHAMBREY,

ses frères et sœur ;

ses neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Andrée GAUGEY

née CHAMBREY

survenu le 5 août 2024 à l'âge de 100 ans.

La cérémonie sera célébrée le mardi 13 août à 10 heures en l'église de Demigny suivie de l'inhumation au cimetière du village.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.