AVIS DE DECES - Monsieur René MARONAT

SAINT-MARCEL - MONTCEAU-LES-MINES - SAINT-MAURICE-DE-SATONNAY



Gabrielle, son épouse ;

Joël et Odile MARONAT,

Jocelyne et Marc THOMAS,

Véronique et Jean-Pierre SALA, ses enfants ;

Estelle, Sandrine, Céline, Manon et Jean-Baptiste, ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

Louis, son frère ;

et toute la famille,



ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur René MARONAT

survenu le 6 août 2024,

dans sa 96e année.

La cérémonie religieuse se déroulera le mardi 13 août 2024 à 10 heures, en l'église de Chagny suivie de son inhumation.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.