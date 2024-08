ATTENTION : REPORT du Concert gratuit en plein air de QUEEN Alive by Patchwork au casino JOA, prévu ce samedi, au dimanche 25 août

« We Are the Champions », « Bohemian Rhapsody » : concert en plein air gratuit pour clôturer la saison estivale. Après le succès des concerts ABBA et La folie des années 80 en 2023, le casino de Santenay recevra le groupe Tribute QUEEN Alive by Patchwork.

Après avoir accueilli la tribute ABBA réunissant plus de 1 800 personnes et la Folie des années 80 en 2023 avec 5 400 spectateurs, le casino JOA est fier de recevoir le groupe Patchwork Tribute pour un événement exceptionnel dans le parc du casino.

Au programme : les plus grands succès de Queen

Un hommage au mythique groupe de Freddie Mercury : « We Are the Champions » et « We Will Rock You », ainsi que les incontournables « Bohemian Rhapsody » et « Radio Ga Ga ». Immersion totale dans l’univers magique de « A Kind of Magic » pour une expérience musicale inoubliable.

L’espace sera ouvert au public dès 11 h 30. Concert à 15 h OFFERT à tous en plein air !

Pour les amateurs de bonne cuisine, une sélection de foodtrucks et de buvettes sera disponible sur place pour ravir vos papilles.

Témoignage du Directeur du Casino JOA de Santenay

« Je suis impatient de voir toutes générations confondues se rassembler dans le parc de notre établissement autour de cet hommage à Queen ! Les plus grands titres interprétés à Wembley vont résonner au milieu de vignes de Santenay, ça promet une belle soirée à l’image de JOA ! », déclare Frédéric MOUSSET, Directeur général et responsable du Casino JOA de Santenay.

Dimanche 25 août

Début des festivités : 11 h 30

Début du concert : 15 h.

Entrée gratuite.

Casino JOA de Santenay

9 avenue des Sources – 21590 Santenay

Tél. : 03 80 26 22 44

https://www.joa.fr/casinos/santenay

Facebook : https://www.facebook.com/CasinoJOA.Santenay

@casino.joa.santenay