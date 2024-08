"De la pierre à l’œuvre" : Les fossiles de la côte chalonnaise exposés à "la Maison du Patrimoine" de Fontaines.

Les fossiles sont les traces des différentes formes de vie qui ont marqué l'histoire de notre planète et les changements qui ont marqué l'évolution terrestre.

Des passionnés collectionnent, étudient, répertorient les fossiles dans le monde, en France, dans notre région., dans nos villages...

Jeudi 8 août 2024, à "la Maison du Patrimoine", c’était le vernissage de l’exposition de fossiles en présence de Dominique Blanger paléontologue amateur et exposant sa collection regroupant Ammonites, Annélides, Oursins, Pholades et d’autres. Tous ces fossiles ont été ramassés sur les communes de Jambles, Sassangy, Mercurey, St Désert, …, communes bien connues de la côte chalonnaise.

Dominique Blanger est un de ces paléontologue amateur qui a consacré une grande partie de sa vie à cette discipline scientifique. Présent sur la commune de Givry depuis 1964, il a eu le déclic pour cette passion lorsqu’il a rencontré Pierre Javelle des cimenteries Lafarge lui-même paléontologue amateur. Il a commencé par tout apprendre sur l’aire secondaire et il s’est mis à arpenter la côte chalonnaise à la recherche des plus beaux spécimens de fossiles. On peut dire qu’aujourd’hui sa collection est incommensurable, vu la quantité de fossiles accumulés au fur et à mesure des années. Il est membre de la Société d’Histoire Naturelle de Givry avec 6 autres chercheurs de fossiles.

Contacté par Michel Bonnot, président du GREF et gestionnaire de la Maison du Patrimoine et Christian Bottussi, monsieur Blanger a installé quelques-unes des pièces de sa collection à "la Maison du Patrimoine" de Fontaines.

« C’est un des plus beaux jours de ma vie » a dit Dominique Blanger lors du vernissage de l’exposition qui initialement avait été prévue à Givry.

Les fossiles sont visibles à l’exposition permanente à la Maison du Patrimoine les mardi, jeudi de 14h00 à 18h00.

C.Cléaux