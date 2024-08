La mer Méditerranée affiche les 30°c... l'inquiétude des météorologues est palpable

Quand on a 15 jours de vacances dans le Sud, et que la mer Méditerranée offre des températures digne d'un bouillon, beaucoup apprécient la situation, sans finalement en mesurer les conséquences. En dépassant la barre des 30°c en surface, la Mer Méditerranée bat tous les records de température. Une situation qui pourrait se traduire par des phénomènes méditérranéens majeurs d'ici la fin de l'été. Avec une hausse des températures de l'eau, c'est le risque accru d'une évaporation et de la présence d'humidité dans l'air. Une humidité qui se traduira de facto par des épisodes méditerranéens majeurs d'ici l'automne, avec des phénomènes de ruissellement et d'inondations qui pourraient s'avérer destructeurs.

L.G