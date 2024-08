Retour sur les prix décernés par le Rotary Chalon Bourgogne Niépce à douze jeunes méritants

Le Rotary International croît en la jeunesse. Au point de lui consacrer un mois chaque année. Au niveau local les deux clubs chalonnais ne sont pas les derniers à mener au fil des mois des actions en faveur des jeunes. C’est ainsi que depuis de nombreuses années le rotary-club Chalon Bourgogne Niépce, actuellement présidé par Laurence Couraudon, décerne une série de prix et en 2024 ce ne sont pas moins de douze jeunes de la région qui ont été récompensés.



Le prix Dominique Passerat

Institué en 2014, un an après la brutale disparition de Dominique Passerat, ancien président du Rotary Chalon Niépce et passionné de musique classique, le prix qui porte son nom met à l’honneur tous les ans deux élèves du conservatoire à rayonnement régional du Grand Chalon. Un jeune musicien et un jeune technicien du son. Les deux lauréats sont respectivement Nathan Kaspryk, guitariste classique, et Jules Laborie, qui se destine à une grande école des métiers du son. A cette occasion, Patrick Denay, en charge du prix, leur a remis un diplôme et une bourse d’une valeur de 1 000 €. La cérémonie s’est déroulée dans le cadre d’une réunion hebdomadaire de Chalon Bourgogne Niépce et pour le plus grand plaisir des membres et de leurs conjoints présents Nathan Kaspryk a montré toute l’étendue de son talent en interprétant plusieurs morceaux.

Le prix Jean-François Forestier

Fondé en 2014 par le docteur Jean-François Forestier, ancien président du Rotary Chalon Niépce, quelques mois avant sa mort, en vue d’aider des lycéens méritants de la région chalonnaise à poursuivre leurs études dans le supérieur, le prix éponyme a été adjugé à Sophie Di Folco (lycée Mathias), à Tato Arsenidze et Moustafa Ahmed Belhadj (lycée polyvalent Niépce-Balleure), à Lucas Scuderi (lycée professionnel des métiers Jeannette Guyot), et à Bertrand Thibault et Bastien Léger (lycée agricole de Fontaines). Sophie Di Folco souhaite poursuivre en licence Biosciences avec pour objectif de devenir chercheuse en cancérologie. Tato Arsenidze désire se diriger vers des études d'ingénieur motoriste et Moustafa Ahmed Belhadj se lancer dans des études de médecine. Lucas Scuderi espère être plombier-chauffagiste-climatisation. Enfin Bertrand Thibault et Bastien Léger ont le même projet, celui de reprendre l'exploitation familiale.



Le prix de l’apprentissage industriel

Initié en 2016 par deux membres du club Patrice Di Ilio et Alain Nodet, tous deux chefs d’entreprise, en partenariat avec l’UIMM 71 (Union des industries et métiers de la métallurgie de Saône-et-Loire) et son pôle de formation, le prix de l’apprentissage industriel a été attribué à deux jeunes du CFAI 21-71 (Centre de formation d’apprentis de l’industrie de Côte d’Or et de Saône-et-Loire). Il s’agit de Romain Nicolas, élève de bac pro maintenance des systèmes de production connectés, et de Lucas Scotto Di Vettimo, élève de BTS maintenance des systèmes, lesquels ont reçu un diplôme et un chèque d’une somme de 500 €. Etant récompensés pour leurs résultats et leur attitude durant leur parcours scolaire. « Aider les jeunes à entrer dans la vie active est une priorité de tous les instants pour le Rotary » a fait observer Alain Nodet.

Le prix de l’apprentissage du CFA de Mercurey

Enfin le prix de l’apprentissage du CFA de Mercurey, créé en 2013 par Michel Vieillard alors président du club et qui récompense de jeunes apprentis dans les métiers de bouche autant pour leur savoir-faire que pour leur savoir être, a été octroyé à Maëlys Colin, élève de CAP boucher, et à Léonard Silaire, élève de BP boulanger. Chacun d’entre eux s’est également vu remettre un diplôme assorti d’un chèque d’un montant de 500 € pour les aider dans la suite de leur cursus scolaire. « Vous avez choisi des métiers exigeants que je connais bien et vous allez créer avec vos mains des plats ou du pain qui seront associés aux plaisirs de la table et à celui de passer de bons moments avec des amis. Alors, profitez de votre formation, profitez de vos périodes de travail avec vos patrons et devenez des artisans du bien-vivre que nous aimons tous » a indiqué la nouvelle présidente du Rotary Chalon Bourgogne Niépce au cours de son intervention.



Gabriel- Henri THEULOT