AVIS DE DECES - Monsieur Michel GUYOT

SAINT-MARCEL (71) - SENS (89)



Madame Françoise Guyot,

son épouse ;

Jean-Michel et Myriam Guyot,

ses enfants ;

Lucile et Amaury,

Mathilde,

Justine et Pierre,

ses petits-enfants ;

ainsi que toute sa famille et ses amis,

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Michel GUYOT

à l'âge de 88 ans.

Ses obsèques se dérouleront le lundi 19 août 2024 à 14h30 en la salle de cérémonie du centre funéraire, 115 avenue Boucicaut à Chalon-sur-Saône.

La famille remercie sincèrement toutes les personnes qui prennent part à sa peine.