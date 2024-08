AVIS DE DECES - Madame Jacqueline MUNIER née MICHET

CHAGNY



Jean-Claude et Catherine MUNIER, son fils et sa belle-fille;

Baptiste, son petit-fils et Aksana, son épouse;

Luna Victoria, son arrière-petite-fille;

Les familles Galuchot, Munier, Mitanchey

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jacqueline MUNIER

née MICHET

survenu le 20 août 2024 à l'âge de 94 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 23 août 2024 à 10 heures en l'église de Chagny.

Fleurs naturelles uniquement.

La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.