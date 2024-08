Exposition inédite : les étonnantes « cires de Nancy » au musée de Paray-le-Monial jusqu’au 5 janvier 2025

(En une : Sainte Catherine, cire de Nancy, 18e siècle)

Saviez-vous qu’à Chalon réside un expert et collectionneur d’œuvres aussi étranges que fascinantes ? Thierry Pinette est propriétaire de l’une des plus grandes collections européennes de cires de Nancy.

Le Musée du Hiéron de Paray-le-Monial expose pendant six mois près de 200 exemplaires de ces œuvres singulières grâce à l’association Trésors de Ferveur et son Président, Thierry Pinette, coorganisateur de l’exposition.

« Ces cires de Nancy proviennent des ateliers nancéiens et lorrains qui furent florissants durant tout le XVIIIe siècle. Le peu de cas que l’on fait de ces objets et leur méconnaissance fait de cet ensemble un événement exceptionnel. »

Qu’est-ce qu’une cire de Nancy ?

Thierry Pinette : « En Lorraine et particulièrement à Nancy, durant tout le XVIIIe siècle, des artisans ont travaillé avec art et dextérité la cire en l’habillant d’étoffes précieuses. Ces petits tableaux tout de soie, velours, perles, coquillages et clinquants, étaient des objets de dévotion au travail délicat, et au réalisme déroutant.

Les décors, tantôt champêtres, tantôt sobres, tantôt architecturaux, sont autant de témoins de la finesse d’exécution de ces œuvres, à mi-chemin entre les beaux-arts et l’art populaire. Il en va de même pour la galerie de vêtements dont se parent les cires, avec d’élégantes robes dignes de la cour de Louis XV pour ces dames, et aubes en soie richement décorées pour ces messieurs.

Un ensemble surprenant, haut en couleurs, et varié à découvrir tout au long de l’été et au-delà, puis à redécouvrir dans son intégralité dans un catalogue d’exposition spécialement édité pour l’occasion. »

Prochaine visite guidée par Thierry Pinette, jeudi 29 août 2024 à 14 h 30.

Par Nathalie DUNAND

[email protected]

Exposition « Cires de Nancy – Paradis de cires et d’étoffes »

Musée du Hiéron

13, rue de la Paix 71600 Paray-le-Monial (Saône-et-Loire)

– Jusqu’au dimanche 5 janvier 2025.

– Entrée libre

– Catalogue reproduisant et décrivant toutes les pièces exposées en vente au musée ou sur demande à l’association Trésors de Ferveur.

– TARIFS : Individuels > Entrée gratuite ; Groupes > 3,50 € visite libre ; 5 € visite guidée (réservation indispensable)

– HORAIRES : En juillet et en août, tous les jours de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

– Plus d’infos : Dossier-de-presse-Cires-de-Nancy-Hieron.pdf