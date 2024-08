Stars Dance, la junior association avec qui il va falloir compter

«Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années»

S'il y a bien des gens pour qui cette citation du Cid de Pierre Corneille se prête bien, nul doute que ce sont les six premiers membres de Stars Dance, une junior association accessible à tous qui a pour but de créer des spectacles de danse.

Avant d'expliquer les raisons qui ont amené Eva Piercourt à en être la présidente du haut de ses 12 ans, qu'est-ce qu'une junior association ?

Créé en 1998, à l'initiative des pouvoirs publics et de différents groupements soucieux de faciliter la mise en œuvre par des jeunes de moins de 18 ans de projets ou initiatives (dans divers domaines : sportif, culturel, accès à la citoyenneté...) dont ils sont porteurs, le concept de la junior association fonctionne telle une association loi 1901 traditionnelle, avec des droits similaires aux associations déclarées en préfecture.

«J'ai toujours aimé la danse. Depuis qu'à l'âge de trois ans, j'ai demandé à ma mère de m'inscrire à un cours, je ne me suis jamais arrêtée. J'organisais des spectacles dans la cour de récréation et un jour, j'ai entendu parler de la junior association par le frère d'une amie (Ndlr : Le magicien Dorian Krys pour ne pas le nommer). Je lui ai alors demandé de m'expliquer ce que c'était, et à onze ans et une semaine, je commençais les démarches», nous précise la jeune présidente.

Moyennant une cotisation annuelle de 20 euros par personne, Stars Dance accueille les jeunes, entre 11 et 15 ans, filles ou garçons.

«À terme, si des bénéfices suffisants sont dégagés, notre souhait serait de reverser une partie au profit des enfants malades dans les hôpitaux», ajoute Eva.

Pour ce faire, elle peut compter sur Anissa Boucher, la vice-présidente de cette junior association.

Ainsi, alors que la Fête du Sport battait son plein à Épervans, Stars Dance donnait un spectacle intitulé «Le Rêve de Callista» le 29 juin, 20 heures 30, à la Salle des fêtes de la commune, en présence d'Éric Michoux, le maire (voir photos ci-dessous).

Un spectacle qui n'aurait pu avoir lieu sans l'aide bienveillante de la municipalité d'Épervans qui a prêté gracieusement la Salle des fêtes, Chloé Pacaut, la prédidente de l'association EfferVsans à Pierre de Bresse, qui a offert les 300 costumes du spectacle, Fabienne Boisson, couturière et propriétaire de La Caverne à Louna à Laives, qui a donné de précieux conseils et aidé à la confection des costumes, et Joëlle Arnoult-Gonot, sa grand-mère qui a écrit le scénario du spectacle et cousu plus de 50 costumes mais que les fidèles lecteurs d'Info Chalon connaissent mieux comme étant l'administrateur général de l'Association nationale des membres de l’Ordre national du Mérite, pour ne citer qu'eux.

Pour l'heure, vous pouvez retrouver Stars Dance à la salle Yannick Minvielle, mise gracieusement à disposition par la municipalité d'Épervans, les 11 et 18 septembre, de 16 heures 30 à 18 heures, pour une initiation gratuite à la danse.

Plus de détails et renseignements au 06 10 20 96 67 ou par messagerie électronique (e-mail ou courriel) à [email protected].

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati