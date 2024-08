Un météore observé dans le ciel de Bourgogne ?

Il était vers 21H20 quand l'objet céleste a été observé et signalé. On ne pouvait pas le rater, tant sa présence dans le ciel était marquante ce mardi soir (lire bfm.tv). Aussitôt, le signalement et les premières vidéos ont submergé les réseaux sociaux. Les spécialistes ont très vite remarqué la vitesse et l'intensité inédite pour considérer qu'il s'agissait bien de la désintégration d'un satellite. Un satellite du milliardaire américain, appartenant au fameux réseau Starlink, ont précisé d'autres plus au fait. En attendant, l'image a bien marqué les esprits.

L.G