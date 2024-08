AVIS DE DECES - Monsieur René BOUGUET

CHALON-SUR-SAÔNE - MONTCOY - SAINT-MARCEL



Colette BOUGUET,

son épouse ;

Carole et Eddy ROUGELET,

sa fille et son gendre ;

Charly ROUGELET,

Lieven et Zoé ROUGELET,

ses petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur René BOUGUET

survenu à l'âge de 84 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées le samedi 31 août 2024 à 9h15 en la salle du crématorium de Crissey.

René repose à la chambre funéraire avenue Monnot à Chalon-sur-Saône.

La famille remercie les personnes qui prennent part à sa peine.