AVIS DE DECES - Monsieur Robert GRUNER

VARENNES-LE-GRAND



Nicole, son épouse ;

David et Lydie, Géraldine et Philippe, Laëtitia et Sébastien, ses enfants et leurs conjoints ;

Calvin, Corentin, Tanguy, Bastien, Danae, Nathan, Tom, ses petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont l'immense chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur Robert GRUNER

dit « GOB »

survenu le 27 août 2024,

à l'âge de 76 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 31 août 2024, à 15 heures, en l'église de Varennes-le-Grand.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.