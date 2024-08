AVIS DE DECES - Monsieur Jean MILLET

ÉPERVANS - GIGNY-SUR-SAÔNE - OSLON - OUROUX-SUR-SAÔNE



Nicole,

son épouse ;

Josette,

Pascale et Frédéric,

Nathalie et Christophe,

ses enfants ;

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs ;

ainsi que toute la famille et amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean MILLET

Ancien d'Algérie

survenu le 23 août 2024 à l'âge de 86 ans.

Ses obsèques seront célébrées le lundi 2 septembre 2024 à 10h30 en l'église de Saint-Marcel.

Ni fleurs, ni plaque.

Jean repose à la chambre funéraire du Pranet à Ouroux-sur-Saône.

La famille remercie son médecin traitant, ses infirmières à domicile, ses taxis ainsi que toutes les personnes qui prennent part à sa peine.