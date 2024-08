Une veillée pour la Palestine, samedi à Chalon sur Saône

Communiqué

Veillée de solidarité pour GAZA, le samedi 31 août à Chalon à 20 Heures, place de l'Hôtel de ville : Nous nous rassemblerons sur le thème : "10 mois : un génocide ne doit jamais devenir une normalité". Plusieurs activités sont prévues où nous voulons associer le plus grand nombre de participants : nos amis de Dijon viendront avec leur olivier géant où sur chaque feuille on peut déposer des textes, des dessins d'adultes ou d'enfants que chacun d'entre nous pourra réaliser, nous pourrons lire et écouter de la musique palestinienne et des poèmes, partager des gourmandises que chacun-e peut préparer, nous exposerons les visuels de chiffres, de photos, de cartes sur les 10 mois de génocide, le tout éclairé par des bougies...