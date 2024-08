Plus de 2 500 personnes ont applaudi QUEEN Alive by Patchwork au casino JOA de Santenay

Radio Ga Ga, We Will Rock You, The show must go on, We are the Champions ont raisonné au milieu des vignes, dans le magnifique parc du Casino. Un moment hors du temps.

Un concert offert à tous

Pour clôturer la période estivale, le Casino JOA de Santenay avait à cœur d’offrir un concert de qualité afin de partager ensemble un moment à l’unisson !

Le groupe Patchwork n’a pas seulement interprété avec bonheur les chansons légendaires de Queen, il a donné à voir un spectacle visuel qui rendait hommage au groupe de rock.

La magie de l’illusion, en plus de la musique. Quel plaisir de retrouver la silhouette de Freddie Mercury, ses tenues, sa manière de bouger sur scène !

Un spectacle qui a allumé des étincelles dans les yeux des nombreux spectateurs… de tous âges.

Témoignage du Directeur du Casino JOA de Santenay

« Quel bonheur de voir toutes les générations réunies dans le parc de notre établissement pour plus d’une heure et demie de concert ! Bravo et merci aux artistes, et à tous nos prestataires d’avoir été si réactifs pour la reprogrammation de cet évènement, à nos collectivités qui ont fait preuve de soutien, à l’ensemble des bénévoles qui ont rendu cette journée festive, et bien entendu merci à l’ensemble du personnel du Casino JOA de Santenay qui a mis du cœur à préparer cet évènement pour recevoir un maximum de spectateurs dans les meilleures conditions ! », déclare Frédéric MOUSSET, Directeur général et Responsable du Casino JOA de SANTENAY.

Frédéric MOUSSET, directeur du casino, sur scène en compagnie de la tribute QUEEN Alive.

Crédit photos : 3vG – Vivian GONON. Plus de photos ci-dessous.

Casino JOA de Santenay

9 avenue des Sources – 21590 Santenay

Tél. : 03 80 26 22 44

https://www.joa.fr/casinos/santenay

Facebook : https://www.facebook.com/CasinoJOA.Santenay

@casino.joa.santenay