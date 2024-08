AVIS DE DECES - Madame Monique BONNET née FOURNIER

CHÂTENOY-LE-ROYAL



Monsieur Robert BONNET,

son époux ;

Madame Jocelyne BONNET,

sa belle-sœur ;

Monsieur et Madame Jean-Louis LAGNAUD, son beau-frère et sa belle-sœur ;

ses neveux et nièces, ainsi que toute sa famille et ses amis,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Monique BONNET

née FOURNIER

survenu le 26 août 2024,

à l'âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 2 septembre 2024, à 14 heures, en l'église Saint-Martin de Châtenoy-le-Royal.

La famille remercie chaleureusement tout le personnel du SSIAD ainsi que le personnel de l'hôpital de Chalon-sur-Saône pour le dévouement et l'humanité témoignés à la défunte.