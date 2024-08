La rentrée des collèges de Saône et Loire en ligne de mire

Plus de 24 000 collégiens vont faire leur rentrée le 2 septembre. Ce jeudi 29 août 2024, André Accary, président du Département de Saône-et-Loire, et Mathilde Chalumeau, vice-présidente chargée des collèges, ont fait le point sur les nouvelles ambitions départementales pour les 60 collèges publics et privés dont la collectivité a la charge.

Le Département de Saône-et-Loire emploie 493 agents au sein des 50 collèges publics afin d’assurer un service de qualité en matière de restauration, d’hygiène et de propreté des locaux, d’accueil, d’hébergement mais également de maintenance des bâtiments et d’entretien des espaces extérieurs. La modernisation, la sécurisation et le bien-être sont les trois axes des actions conduites par le Département de Saône-et-Loire pour un budget global de près de 62 millions d’euros.

Engagé depuis de longue date dans une

politique active en faveur de l’environnement, le Département a souhaité aller plus loin en adoptant le Plan environnement de Saône-et-Loire 2020- 2030, lors de l’Assemblée départementale du

18 juin 2020 avec notamment un volet important concernant les jeunes générations.

Le Plan Eco collèges 71 s’inscrit dans les actions issues du Plan environnement au sein des établissements scolaires pour en faire des lieux exemplaires en termes d’économie d’énergie et de comportements éco-responsables.

Le Département a lancé 2 opérations de restructuration globale ayant une visée emblématique et expérimentale de prendre en considération dans la méthode et sur les travaux proposés la prise en compte des enjeux environnementaux et d’adaptation au changement climatique :

• Saint Germain du Bois – Bois des dames • Saint Marcel – Vivant Denon

