Focus sur la matinée de la 4ème édition du Triathlon de Chalon sur Saône

+ de 253 athlètes ont pris le départ entre 9 h 30 et midi. Le photoreportage info-chalon.com

Dimanche 1 septembre à partir de 9 heures était organisé par le Chalon Triathlon Club présidé par Jean Michel Bourcier, assisté des adhérents du club et de nombreux bénévoles, la 4ème édition du Triathlon de Chalon-sur-Saône.



Un triathlon qui avait lieu sur toute la journée devant un public nombreux et qui comprenait plusieurs formats avec plusieurs heures de départs pour chaque catégorie concernée : les catégories jeunes 6/9 ans et 10/ 13 ans et les catégories séniors XS individuel, XS relais et S par équipe.

Info-chalon était présent pour le départ à 9 h 30 du contre la montre de la catégorie XS cadet pour (140 concurrents dont certains sont nés en 2007 et avant) où les athlètes devaient faire 400 mètres de natation, 10 kms de vélo et 2,5 kms à pieds. Un départ du bassin de 50 mètres avec un intervalle de 15 secondes entre chaque sportif.

C’est Alison qui s’élancera la première dans la course de natation coté femme

Et Paul côté homme,

C’est Alison dans la catégorie féminine qui conserve son avance et sortira en première du bassin

Et Paul en catégorie homme,

S’en suivra à 10 h 05 le départ du contre la montre relais (17 duos, même distance que les XS), à A 11h 15 le départ de la catégorie J2 (82 concurrents âgés entre 10 et 13 ans) pour une distance de 200 mètres de natation, 4 000 mètres en vélo et 1 500 mètres à pied. A 12 heures la catégorie J1 (31 concurrents âgés entre 6 et 9 ans) pour une distance de 50 mètres de natation, 1 000 mètres en vélo et 500 mètres de course à pied.

Clin d’œil sur la zone de sortie de la natation,

La zone du parc à vélo pour le changement de tenue,

L’accompagnement du vélo dans la zone réglementée,

La zone ou les cyclistes montent sur leur vélo,

L’arrivée du parcours cycliste,

Le dépôt du vélo et se chausser pour finir par un petit marathon et le départ pour la course à pied,

Enfin l’arrivée finale avec les premier temps de référence :

Coté féminin

Andréa Deville qui termine le parcours en 45’ 44’’

Clémentine Garde qui termine le parcours en 47’ 33’’

Laure Chaumont qui termine le parcours en 47’ 33’’

Coté masculin

Florimont Bulfet qui termine le parcours en 36’ 07’’

Corentin Richard qui termine le parcours en 38’ 07’’

Mattéo Minne qui termine le parcours en 43’ 32’’

Benoit Berrier qui termine le parcours en 54’ 22’’

Lors de cet événement, on notait la présence d’Arnaud Sanvert, Député de la 5ème circonscription,

De Pierre Carlot, Adjoint aux sports à la ville de Chalon.

Clin d’œil à un jeune supporter,

A l’équipe chargée d’alimenter les athlètes en fin de parcours

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B