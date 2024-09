Marché nocturne et omelette géante pour la "Soirée Estivale" ce samedi soir 31 août à Fragnes La Loyère.

Deux temps forts de cette soirée avec dans la cour de l’école un marché nocturne réunissant des artisans et producteurs locaux et avec sous la halle le traditionnel repas intitulé Omelette géante avec un concert pop-rock du groupe Replay et le DJ « Double H » pour la fin de soirée.

Afin de garantir le maximum de sécurité, le centre bourg et la zone de la halle étaient interdits à la circulation et il y avait un poste de secours « No Risk Secours ».

Le marché nocturne :

Antres Gobelins, Apithalie, Association Bangre score, BRGNDY Craft, Epicés Tout, Farandole de fruits, Happiness Massage, La P’tite Malle de Marie, Les Bijoux de Rose, Les Petites Mains d’Ange, Les Plaisirs gourmands d’Isa, 11 exposants dans la cour de l’école proposaient des choix de cadeaux à offrir ou à s’offrir, tout un assortiment de douceurs : miel, bonbons, confitures, bijoux, coussins, objets en bois, épices.

Alain Gaudray conseiller départemental est passé par le stand d’Yves Rondelet et Pascaline, apiculteurs à Fragnes.

Pour les stressés ou fatigués il y avait même la possibilité de faire une séance de massage.

Monsieur le conseiller départemental Alain Gaudray a profité d’une petite séance.

Laurence Olivier maire de Fragnes La Loyère et son adjointe Sandrine Larochette ont fait le tour des exposants.

Le repas sous la halle :

Laurence Olivier maire de la commune et Alain Gaudray conseiller départemental étaient présents à cette Soirée Estivale.

Pour agrémenter le repas, le groupe pop-rock "Replay" a chauffé l’assemblée déjà à table et prête à dévorer les assiettes d’omelette.

Ce groupe, constitué de trois guitaristes, un batteur, un clavier et une chanteuse, puise son inspiration dans le répertoire Rock, Pop-rock.

L’omelette géante a été préparée par les bénévoles et les élus. Elle a nécessité un peu plus de 360 œufs et a été cuite sur place, il fallait juste faire la queue pour être servi mais peu importe l’odeur mettait en appétit.

Quelques Châtenoyens avaient fait le déplacement pour participer à cette soirée de fête.

Le DJ "Double H" a pris le relais après le groupe Replay pour continuer l’animation musicale de cette Soirée Estivale.

C.Cléaux