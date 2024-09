Rugby : Le Châtenoy Rugby Club en phase démarrage à tous les niveaux

Que ce soit les Seniors qui vont entamer le Championnat Régional 2, le 22 septembre contre St Apollinaire; l’Ecole de Rugby et le Rugby Touche mixte qui reprennent officiellement ce samedi 7 septembre 2024, le Chatenoy Rugby Club se met en place avec force et vigueur, dans cet esprit convivial et familial qui est son ADN.

info-chalon.com est allé à la rencontre de la Présidence et de l’entraineur des Seniors pour un faire un point à la veille d’un match amical de préparation qui aura lieu vendredi 6 septembre à Montceau.

La parole à l’un des deux co-présidents, Tony Pandrot qui assure la fonction avec le timide Thomas Bouillot :

Info-chalon : Une nouvelle saison qui commence et pourriez-vous nous donner un état de santé du club sur le plan sportif ?

Tony Pandrot : « Ce qui est clair, car nous avions quelques inquiétude quand même au niveau de nos bénévoles, on peut dire aujourd’hui que l’on se structure mieux et de plus en plus. En effet ce sont 4 personnes qui nous ont rejoint pour nous aider et qui se chargeront du fonctionnement de la buvette, de la sécurité, de liaison avec les arbitres et autres manifestations.

Nous avons à gérer trois volets au sein du club : l’Ecole de Rugby, le rugby touché et les équipes Seniors. »

IC : Sur ce point parlez nous de l’école de rugby et du rugby touché.

TP : « Nous aurons deux éducateurs qui pourront donner un coup de main à l’école de rugby : Jérôme Pompillo et une autre personne intéressée pour venir au club laquelle est diplômée. Nous essaierons aussi de former un ou des joueurs.

Le Forum des associations nous a permis d’avoir une bonne quinzaine de contacts, beaucoup en baby rugby. Ils vont rejoindre les gamins qui sont là et qui ne veulent pas partir ailleurs. Il va falloir gérer tout ce petit monde et ce n’est pas facile, mais l’on souhaite encore recevoir plus d’enfants car l’école de rugby c’est la base d’un club.

Coté Rugby Touché nous avons lancé cette section en cours de saison dernière et nous comptons une trentaine de licenciés hommes et femmes, car nous avons fait le choix d’être mixte et de nous engager dans un Championnat

Pour parler des Seniors, le co-président Pandrot a laissé sa place à Rudy Léger, entraineur du groupe.

IC - Rudy tu es en charge des Seniors du CRC peux-tu nous donner quelques informations, voir ton ambition pour la saison qui débute à Montceau vendredi avec un match de préparation contre une équipe de Fédérale 3 soit deux niveaux au dessus de Chatenoy ?

Rudy Léger : « Effectivement nous avons fait le choix de nous déplacer à Montceau pour rencontrer ce club. Il a une logique de développement que nous souhaitons réaliser. Ils se sont reconstruits comme nous le faisons et si nous voulons avoir un peu d’ambition il faut jouer des équipes au-dessus de nous, ce que nous ferons ensuite en recevant Autun le week-end suivant.

IC : Il y a visiblement une ambition d’aller plus haut pour le CRC, donne-nous franchement ton avis ?

RL : « Le mot ambition n’est absolument pas celui que je veux employer. La notion de résultats c’est la conséquence d’une compétition et d’une attitude. Quand je vois comment les gars s’entraînent depuis le début de la saison, on ne peut avoir que des résultats très positifs. Mais surtout on ne peut pas dire maintenant « il faut que l’on se qualifie », ce n’est pas possible.

Il faut que l’on ait dans la tête de construire, on ne construit pas en perdant des matchs et si la qualification se présente on va y aller avec un grand plaisir. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire.

IC - Peux-tu nous donner les points faibles et les points forts du groupe ?

RL - En point faible, c’est surtout la discipline. Nous avons eu de gros soucis la saison dernière et çà c’est un vrai problème : trop de cartons, trop de pénalités et ce à tous les matchs. Donc on travaille beaucoup dans l’organisation et dans la concentration.

Pour le coté point fort indéniablement c’est l’envie. Le groupe a vraiment envie de faire des choses, de s’amuser, de faire des passes. Le groupe vit très très bien et il y a une véritable convivialité dans ce club. Des bons joueurs sont venus nous rejoindre sans aucune démarche de notre part, c’est sans doute pour la bonne ambiance au sein du club. Maintenant il faut des résultats pour l’ensemble du groupe dont l’équipe B qui est une véritable réserve de joueurs jeunes que l’on forme au maximum pour qu’il puissent jouer en Première sans aucun passe droit

IC - Le staff semble être lui aussi bien en place ?

RL : Effectivement Arnaud Levasseur est venu me rejoindre, on se connait bien tous les deux pour la mise en place en prenant aussi l’avis des joueurs. Et puis nous avons aussi David ( Touam ) qui a su tenir le choc dans des moments difficiles et Sebastien ( Balency ) ce qui fait qu’à nous quatre on dispatche ce que l’on sait faire, tout en faisant intervenir les joueurs dans le projet de jeu pour qu’ils se sentent les acteurs.

JC Reynaud