Shentao Qi Gong 71 fait sa rentrée

Vous cherchez à découvrir une nouvelle activité pour vous remettre en mouvement dans un cadre convivial et authentique, ceci pourrait vous intéresser. Plus de détails avec Info Chalon.

Depuis 5 ans, l'association Shentao Qi Gong 71 propose des cours de qi gong et de méditation à Chalon-sur-Saône.

Formée à l'École des Temps du Corps à Paris avec Maître Ke Wen, Sylvie Rabo vous propose plusieurs méthodes de qi Gong de santé que les pratiquants peuvent refaire en autonomie par la suite.

Mais qu'est-ce que le qi gong ?

Intimement lié à la tradition chinoise, le qi gong est une pratique incluant des exercices de postures et l'apprentissage de mouvements pour dynamiser son qi, l'énergie originelle qui circule dans le corps et l'esprit de chaque être humain. Pour les Chinois, la pratique du qi gong s'intègre dans une hygiène de vie globale, associant aussi les différentes branches de la médecine chinoise (acupuncture, phytothérapie, diététique et massage tui na).

Cette gymnastique quotidienne n'est pas conçue comme un remède, mais comme une technique qui permettrait d'activer les mécanismes d’autoguérison de l'individu. Elle est surtout utilisée dans la prévention des maladies ou pour améliorer la qualité de vie des patients.

«Le qi gong est souvent confondu avec le yoga, ces activités ayant en effet les mêmes racines», nous explique Sylvie, «ses mouvements fluides et lents, souples, en posture debout ou assis, vous ressentirez rapidement les bénéfices de la pratique sur votre santé, la gestion de vos émotions et de votre esprit. Le qi gong est une sorte de méditation en mouvement qui relit corps et esprit. Il peut répondre à vos besoins physiques, psychologiques ou spirituels».

Les praticiens la recommandent plus particulièrement pour renforcer le système immunitaire, améliorer la qualité de vie des personnes âgées ou souffrant de problèmes cardiaques, de diabète ou de la maladie de Parkinson, réduire le stress, les insomnies et l'hypertension et permettre au corps de se détendre par des exercices de souplesse et réduire la douleur chronique.

Le qi gong est également une discipline idéale pour se remettre au sport en douceur. Il permet d'améliorer son endurance et sa gestion de l'effort par le contrôle de la respiration. C'est enfin une technique de développement personnel très prisée pour atteindre une certaine sérénité dans le lâcher prise.

Les cours ont lieu les mardis à la Salle Bornet et jeudis soirs à l'Espace Jean Zay avec des ateliers certains dimanches matin, «en extérieur le plus possible».

«Il n'y a pas de groupe de niveau. Chacun apprend à son rythme. Pour sentir une progression et comprendre le corps énergétique, il est important de pratiquer régulièrement», précise-t-elle.

La reprise des cours est prévue le 10 septembre à 18 heures 45 à la Salle Bornet, à Chalon-sur-Saône.

«Courant septembre, il est possible de venir nous rencontrer et de faire une séance gratuite», ajoute Sylvie.

Plus de renseignements au 06 45 75 57 06 (Sylvie Rabo), 06 85 96 78 64 (Christelle Aubry) ou par message éléctronique (e-mail ou courriel) à [email protected].

(Photos gracieusement fournies par Sylvie Rabo)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati