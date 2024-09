Nomination de Michel Barnier, Premier ministre : réaction de la CPME Saône et Loire

« C’est avec satisfaction que nous accueillons la nomination d’un Premier ministre, se réjouit Clarisse MAILLET chef de file des TPE/PME du département de Saône-et-Loire, et de voir cette fonction confiée à Michel Barnier, un homme de grande expérience. Son parcours politique et parlementaire, tant au niveau territorial que national et européen, sera sans nul doute utile pour convaincre les députés de faire preuve de responsabilité en acceptant de conduire les indispensables réformes dont notre pays a tant besoin. »

« Nous réitérons cependant avec force la nécessité absolue d’avoir le courage de réduire les dépenses publiques plutôt que de céder à la facilité en augmentant les prélèvements obligatoires, martèle la Présidente. Toute augmentation des impôts et/ou des taxes, tout alourdissement du coût du travail auraient des conséquences ravageuses sur l’activité économique.

Le maintien de la politique de l’offre est une des conditions du redémarrage d’une croissance dynamique soutenue par une baisse prévisible des taux. Tout signal contraire serait un message de défiance envoyé au monde entrepreneurial. »

« Par ailleurs, rappelle Clarisse MAILLET, la progression des salaires est actuellement supérieure à l’inflation, alors même que de nombreuses entreprises voient se dégarnir leurs carnets de commandes et s’allonger les délais de paiement. Une hausse du SMIC risquerait de venir accroître les difficultés et alimenter l’augmentation actuelle des défaillances.

La CPME attend du prochain gouvernement qu’il reprenne la démarche de simplification administrative en faisant enfin aboutir le test PME, seul garant d’un véritable tournant. Nous considérons également que le logement est un vecteur de croissance à condition que l’on adopte enfin les réformes nécessaires. »