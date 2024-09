AVIS DE DECES - Monsieur Raymond PROST

SEVREY



Laurent, son fils et Marie-Thérèse, sa belle-fille ;

son frère Gérard et son épouse ;

beaux-frères et belles-sœurs ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Raymond PROST

survenu à l'âge de 81 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées vendredi 13 septembre 2024 à 10 heures en l'église de Sevrey, suivies de la crémation à Crissey à 14 heures.

Condoléances sur registre.

Raymond repose à la chambre funéraire de Saint-Rémy.

Pas de plaques, fleurs naturelles uniquement.

La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à leur peine.