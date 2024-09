L’association Les Papillons Blancs Bourgogne du Sud recherche des bénévoles

C’est la première association que nous visitons à l’ouverture du Forum et nous avons été enchantés par la bonne humeur et le dynamisme de cette équipe de bénévoles composée de « deux Ghislaine et d’une Hélène » et de son Président adjoint, Alain Lefaucheux, représentant pour l’occasion Les Papillons Blancs Bourgogne du Sud. L’association compte en Bourgogne du Sud 17 établissements et services, elle accompagne « les personnes en situation de handicap et leurs familles et vise à favoriser l’épanouissement de chacun dans sa singularité ».

Si la plupart des bénévoles sont parents d’un enfant en situation de handicap, il est tout à fait possible de rejoindre l’association sur ses différents sites et de participer en tant que bénévole aux manifestations organisées et/ou aux groupes de réflexion et de travail. Sur le site internet de l'association, nous pouvons lire que Les papillons Blancs Bourgogne du Sud " c 'est 625 personnes accompagnées et 270 adhérents et bénévoles..." Pour plus d'informations : www.pbbs.fr

SBR