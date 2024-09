Le Karaté Boxing Chalonnais en force sur le Forum de la Vie Associative et Sportive chalonnaise

Samedi 7 septembre, lors de cet événement annuel tant attendu par les associations mais également par les visiteurs, le forum a une nouvelle fois inclus dans le secteur des sports de combat, le Karaté Boxing Chalonnais.

Mais qu'est-ce que le Karaté Boxing Chalonnais ? C'est un club sportif composé de quatre entraîneurs : Victor Grizard, Vincent Scarpitta, Yohann Mansot et Carmen Picard, proposant la discipline du Karaté Full et Light contact, un sport de combat tiré de la boxe américaine qui par la suite rattaché à la Fédération de karaté, offre un sport de combat pieds-poings (au-dessus de la ceinture) identique à sa forme originelle. Le club se situe 5 rue Sébastopol à Chalon-sur-Saône et accueille dès 6 ans dans un esprit sportif, bienveillant et convivial.

Le Club compte dans ses rangs plusieurs champions. Pour preuve, les démonstrations proposées lors de ce forum ont attiré un public nombreux ; les trois ceintures (2 internationales et 1 nationale élite) remportées par Victor Grizard ainsi que des coupes, récompenses et photos présentant coachs et adhérents du club, ne sont pas passées inaperçues.

Pour le Karaté Boxing Chalonnais et ses nouveaux adhérents, la rentrée risque d'être prometteuse.

Olivia MR