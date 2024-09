80ème anniversaire de la Libération de Chalon-sur-Saône : Illumination au Monument aux morts

Vendredi 6 septembre, 20 heures 30, après le verre de l'amitié qui a suivi l'hommage rendu aux résistants détenus de la prison de Chalon-sur-Saône, une veillée d'armes a eu lieu avec la participation de la Maîtrise Saint-Charles et de la Base pétrolière interarmées.

Une veillée d'armes qui fut l'occasion d'allumer la flamme du souvenir en hommage aux 330 Chalonnais morts pour la France, dont les noms sont inscrits dans la pierre du Monument aux morts, sur l'Esplanade de la Légion d'honneur, où a eu lieu la cérémonie, en présence de Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, Marie Mercier, le sénateur de Saône-et-Loire, Yves Séguy, le préfet de Saône-et-Loire, Olivier Tainturier, le sous-préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, Françoise Vaillant, la conseillère départementale du canton de Chalon-sur-Saône-3 représentant André Accary, le président du Conseil départemental de Saône-et-Loire, et conseillère municipale déléguée aux droits des femmes et aux violences intrafamiliales auprès de Bruno Legourd, le premier adjoint, et au permis de végétaliser auprès de Sophie Landrot, l'adjointe en charge de l'urbanisme, du logement et du patrimoine, et Patrice Guigon, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône.

Des jeunes de l'Ensemble Saint-Charles ont lu les noms des disparus, «ces femmes et ces hommes dont la mort a jalonné le chemin vers notre Liberté, il y a huit décennies de cela».

C'est accompagnés par Marie-Odile Morin qu'une soixantaine d'élèves de la Maîtrise Saint-Charles ont magnifiquement interprété des chants de la Libération de Chalon, à savoir «Les 3 Cloches» et «Ils reviennent» avant que l'histoire du monument ne soit projetée en images sur l'édifice.

Une histoire mise en mouvement grâce une projection hors du commun signée CosmoAv, visible encore ce soir à 20 heures 45 jusqu'au 11 septembre.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati