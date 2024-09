AVIS DE DECES - Madame Nicole ROUX née PACQUELET

VARENNES-LE-GRAND - SAINT-LOUP-DE-VARENNES



Catherine et Raymond CAVET, Laurence et Daniel JORLAND, Véronique ROUX, Fabienne et Oscar PINTO CORDEIRO ses enfants ;

Tiffany, Julien, Florian, Annabelle, Mathieu et Anthony ses petits-enfants et leurs conjoints,

ses arrière-petits-enfants chéris ;

Daniel et Chantal PACQUELET son frère et sa belle-sœur ;

Jocelyne JAILLET sa sœur ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Nicole ROUX

née PACQUELET

Nicole à rejoint son époux Gérard décédé en 1985.

Ses obsèques religieuses seront célébrées samedi 14 septembre 2024 à 9h30, en l'église de Varennes-le-Grand.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.