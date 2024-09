Forum de la Vie Associative et Sportive chalonnaise : découvrez l’Outil en Main !

L’Outil en Main du Grand Chalon nous présentait durant le Forum de la vie Associative qui s’est déroulé le 7 septembre au Parc des Expositions à Chalon sur Saône, leurs ateliers d'initiation des métiers manuels et du patrimoine destinés aux enfants. En tout, pas moins de 15 ateliers tels que la sculpture sur métaux, la menuiserie, la peinture-fresque, la mosaïque, en passant par la mécanique, la photographie, la couture et bien plus encore... L’initiation est proposée aux enfants de 9 ans jusqu'à 15 ans tous les mercredis de 14h30 à 17h en période scolaire et est animée par des bénévoles de métier, généralement des artisans retraités. Les ateliers ont lieu dans le bâtiment central annexe de l’ancien Centre de Loisir de La Loyère, 9 rue du Château, à Fragnes-La-Loyère.

Pour plus de renseignements : [email protected]

Olivia MR