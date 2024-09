AVIS DE DECES - Monsieur Michel DAVANTURE

SASSANGY - LE BREUIL - DUNKERQUE



Sébastien et Rose-Marie,

Nicolas,

Valentin et Daphnée,

Christelle, ses enfants ;

Leya, Jules, Lina et Anastasia, ses petits-enfants ;

Pascal et Aline, son frère et sa belle-sœur ;

ainsi que toute sa famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Michel DAVANTURE

survenu à l'âge de 74 ans.

La cérémonie sera célébrée le mercredi 25 septembre 2024 à 15 heures en l'église de Sassangy.

La famille rappelle à votre souvenir

Michèle

son épouse, décédée en 1993

et

Jacky

son frère, décédé en 2021.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.