C'était aussi la rentrée universitaire pour les étudiants de l'IFSI-IFAS du Chalonnais

Après un été de préparation, l'IFSI-IFAS a fait sa rentrée le lundi 2 septembre 2024. Plus de détails avec Info Chalon.

Cette année, la promotion de 1ère année compte 85 étudiants qui se sont engagés pour 3 années d'études afin de devenir infirmiers, comme nous l'indique Xavier Rebecq, le cadre de santé supérieur de l'établissement.

Une rentrée qui a eu lieu en présence de Pascale Loriot, la directrice de l'IFSI-IFAS du Chalonnais, Sébastien Martin, le président du Grand Chalon, les conseillères régionales Francine Chopard et Françoise Tenenbaum qui représentaient Marie-Guite Dufay, la présidente du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, Christine Rebourgeon du Centre Hospitalier William Morey de Chalon-Sur-Saône, Herve Genelot-Chelebourg de l'Ordre National des Infirmiers, et des membres du monde soignant.

Avec les promotions de 2ème et de 3ème années infirmières et de l'institut de formation d'aides-soignants, le nombre d'étudiants se portera à plus de 250 étudiants, soit près de 10% des étudiants du Bassin Chalonnais, un chiffre en hausse par rapport aux années précédentes.

Cette année, les promotions de futurs soignants seront mobilisées sur plusieurs projets qui débutent par Octobre Rose.

Le 11 octobre prochain, les 50 nouveaux infirmières et infirmiers et les 22 nouvelles aides-soignantes, diplômés cet été, seront mis à l'honneur lors d'une cérémonie.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati