Bodybuilding : sponsors du bassin chalonnais, n’hésitez pas à vous manifester pour aider le chalonnais Tristan Duarte qui représentera notre région et la France à Dubaï

Un pro-show de bodybuilding qui se déroulera le 22 septembre prochain!

Tristan Duarte est un chalonnais de 25 ans qui s’adonne au bodybuilding (culturisme) depuis une dizaine d’années.

Titulaire d’une licence au STAPS de Dijon, ce compétiteur dans l’âme a remporté en Belgique le 31 août dernier dans sa catégorie de + de 83 kg la compétition de Men’s bodybuilding Heavyweight dans la fédération WNBF.

Tristan s’étant classé 2ème de la catégorie Overall Winner (qui regroupe les 1ers et 2eme de chaque catégorie de poids chez les Men's Bodybuilding, 12 participants), s’est vu attribuer une carte professionnelle pour donner des cours de bodybuilding plus la qualification pour le pro show de Dubaï.

Ce chalonnais qui s’entraine 6 jours par semaine à la salle de sport Fitness Park 2 rue René Cassin à Chalon-sur-Saône (à proximité de Boulanger), sous la direction de son entraineur Maxime Biot, n’est pas à son coup d’essai puisque lors de 3 compétitions précédentes en France, il a terminé vice-champion de France (Coupe de France) dans sa catégorie mais également vice-champion de France (Coupe de France IFBB) dans sa catégorie et 3ème l'an dernier à la Heroes Cup de la WNBF qui a eu lieu à Montargis en Men's Bodybuilding.

Pour son pro show qui se déroulera à Dubaï le 22 septembre prochain quelques sponsors seraient les bienvenus pour accompagner financièrement ce sportif chalonnais de haut niveau ! Pour le contacter [email protected] .

J.P.B