Le Père Yves Garruchet nouveau curé de la Paroisse du Bon Samaritain en Chalonnais.

Suite à la nomination du Père Jean Robert Courtot comme Vicaire Général du diocèse et compte-tenu du petit nombre de prêtres actuellement, Monseigneur Benoît Rivière a fait le choix de nommer Yves Garruchet comme curé de la Paroisse du Bon Samaritain en Chalonnais, lequel est actuellement curé de Notre Dame en Chalonnais.

info-chalon.com est allé à la rencontre du nouveau pasteur de la Paroisse.

Un homme de terrain

Le Père Yves Garruchet a 56 ans depuis le 9 septembre 2024. S’il est né au Creusot du fait de la vie professionnelle de son père gendarme, il a parcouru par la suite de nombreuses régions de France allant de Lyon à Tulle ou encore Toulouse, ville ou il fit le début de ses études universitaires pour terminer sa Maitrise de Lettres à Paris Sorbonne.

Puis ce fut le Service Militaire en coopération du coté de Riad en Arabie Saoudite, pour le terminer à Paris à l’Ecole Militaire. De petits boulots en petits boulots, il sent le besoin de revenir au sein de la maison familial ou il s’interroge sur sa vie. Jusqu’au jour ou la vocation s’inscrit dans sa vie : « Je ressens cet appel du Christ pour aller donner ma vie au service des autres » dit-il avec le large sourire tout en gardant le sérieux qui est le sien.

Huit ans de séminaire

Etant du coté de Gueugnon il entre au séminaire de Paray le Monial en 1999, en propédeutique, il fera également deux ans de philosophie. Il aura comme formateur en liturgie le Père Serge Grobot, qu’il va retrouver ce dimanche 15 septembre 2024 à ses cotés comme prêtre auxiliaire.

Dans sa formation à la prêtrise il fera un stage en Paroisse à temps plein sur Charolles. Il sera ordonné prêtre en 2007, en la cathédrale d’Autun, par Mgr Benoît Rivière, lequel viendra l’installer officiellement dimanche prochain 15 septembre.

Durant deux ans il sera jeune prêtre en l’église Saint Etienne de Mâcon, avant d’être envoyé au sein de la Paroisse Saint Jean en Pays Montcellien. Il y sera vicaire de 2009 à 2015, puis nommé curé, office qu’il tiendra jusqu’en 2022, année ou il arrivera sur le Chalonnais pour être curé de Notre Dame en Chalonnais ou il est assisté par le Père Jean Louis Moulinier comme prêtre auxiliaire.

Une envie de donner

Les évènements cités en préambule et le manque de prêtres disponibles actuellement sur le diocèse, font que l’évêque a dû faire un choix utile en confiant deux paroisses à un même curé.

Déjà un petit peu en place depuis quelques semaines, le Père Yves Garruchet a une première « température » à donner : « L’effet que je ressens est que cette Paroisse à une vie. Je serais présent, autant que faire se peut, dans tous les villages afin d’assurer la présence chrétienne dans chacun d’eux. De plus il y a des passerelles existantes entre les deux paroisses au travers d’associations comme Foi et Lumière, le Mouvement Chrétien des Retraités, etc.. pour ne citer que ces deux. Nous essaierons petit à petit d’en ajouter de supplémentaires à celles qui existent, mais allons doucement pour le moment. »

JC Reynaud

Attention au changement d’horaire et de lieu pour la Messe de rentrée : Le Père Yves Garruchet sera donc officiellement installé ce dimanche 15 septembre 2024, à 10h30, lors de la Messe présidée par Mgr Benoît Rivière en l’église Sainte Thérèse de St Rémy.