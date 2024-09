Beaune - Cité des Climats et Vins de Bourgogne : Une programmation riche pour les Journées Européennes du Patrimoine

Les 21 et 22 septembre prochains, la Cité des Climats et vins de Bourgogne à Beaune vous invite à célébrer le patrimoine viticole lors des Journées Européennes du Patrimoine. Entre découvertes sensorielles, ateliers pour toute la famille et rencontres avec des artisans, cette édition promet d'être une immersion culturelle unique.



Parcours de visite & ses nombreuses animations

Parcours de visite : 10 h – 19 h

Profitez du parcours de visite multisensoriel dédié à l’histoire des vins de Bourgogne. Un parcours ludique et immersif est proposé aux enfants, adapté spécialement pour eux.

Tarif : Gratuit pour les enfants et tarif réduit pour les adultes



Visites guidées flash

Samedi et dimanche à 11 h, 12 h, 14 h, 15 h, 16 h, 17 h

La Cité des Climats et vins de Bourgogne vous propose des visites guidées flash !

Partez à la découverte des savoir-faire des hommes et des femmes qui travaillent la vigne avec passion et qui font de la viticulture de terroir un patrimoine unique.

Sans supplément.



Découverte des arômes

Dimanche 22 septembre de 14 h à 16 h

Marie-France Bravard, experte en parfums, viendra parler des arômes des vins lors de la découverte de la cave aux arômes, au sein du parcours de visite. Sans supplément.



Rencontre avec un sculpteur

Dimanche 22 septembre

François Rouillot, sculpteur, viendra vous parler de son art et de son savoir-faire lors d’un moment d’échanges privilégié pour (re)découvrir sa statue de Saint Vincent.

Sans supplément.



Découverte de la tonnellerie

Au cœur du parcours de visite, vous pourrez profiter d’un dispositif permettant de monter un mini-tonneau et d’en apprendre plus sur ce savoir-faire millénaire. Animation pour le jeune public, en autonomie, présence d’un accompagnateur obligatoire – Sans supplément.

Activités gratuites et familiales

Animation artistique

Profitez d’une activité familiale pour développer votre sens artistique et utilisez différentes techniques pour donner vie à votre imagination !

Présence d’un accompagnateur obligatoire.



Animation scientifique

Chaque après-midi durant le week-end, venez profiter d’ateliers et d’activités ludiques, menées par l’association Les Petits Débrouillards. La biodiversité n’aura plus aucun secret pour vous.

Présence d’un accompagnateur obligatoire.



Exposition de photographies

Profitez des Journées Européennes du Pa-trimoine pour (re)découvrir l’exposition en partenariat avec l’association Cotedorpix. Ces photographies sensibles et poétiques vous permettront de découvrir les mystères du travail dans les vignes et dans les cuveries.



Lecture de paysage

En présence de Bertrant Gauvrit, Directeur de l’Association des Climats du vignoble de Bourgogne - Patrimoine mondial, venez profitez de la vue au 5e étage de la Cité pour ainsi en apprendre plus sur ces paysages viticoles uniques.

Samedi de 14 h à 16 h.

Ne manquez pas cette belle occasion de découvrir ou redécouvrir le patrimoine viticole de Bourgogne dans un cadre convivial et enrichissant.

Tarif spécial : 11 €, ce billet inclut la dégustation d’un vin ou jus de raisin.

Réservation ici