AVIS DE DECES - Madame Martine LOCTIN

CHALON-SUR-SAÔNE



Monseigneur Benoît RIVIERE, évêque d'Autun, Chalon et Mâcon, les prêtres et les diacres du diocèse, ses collègues s'associent à la peine et à l'espérance de sa famille, en vous faisant part du décès de

Madame Martine LOCTIN



décédée le 12 septembre 2024, dans sa 61e année.

Les funérailles auront lieu le lundi 16 septembre 2024 à 10 heures, en l'église Saint-Paul à Chalon-sur-Saône

"Maintenant, O Maître, tu peux, selon ta parole, laisser ton Serviteur s'en aller dans la paix car mes yeux ont vu ton salut." Évangile selon Saint Luc 2.29