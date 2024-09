Médaillés Jeunesse et Sports : le bureau du Comité Départemental en réunion à Digoin pour la rentrée.

Après avoir observé un instant de silence en la mémoire de Maxime Castagna, membre du bureau décédé durant l’été, le Président Gérard Tollard du CDMJSEA 71 a fait un point de la situation et donné quelques informations. Une réunion de bureau qui s’est tenue dans la salle du Conseil Municipal de la mairie de Digoin.

Le président a indiqué les noms des récompensés par la Fédération Nationale que ce soit Or ou Bronze. Dans le chapitre des récompenses une liste des Bénévoles qui seront récompensés lors de la Soirée des Trophées du 22 novembre 2024 à Chatenoy le Royal, a été finalisée de façon paritaire (femmes et hommes) et ce dans le cadre de la Journée Mondiale du Bénévolat.

Revoir le Challenge Jean Tissot

Une réflexion s’est faite autour de l’organisation du Challenge Jean Tissot, un challenge instauré par le Comité Départemental dans le but de récompenser le club de rugby du département 71 jouant en Régional et ayant eu le meilleur résultat au cours de la saison écoulée. Cette année il a s’agit de l’AS Tournus pour sa possible accession d’ailleurs refusée par le club pour aller jouer en Régional 2.

Une proposition pour le Challenge Jean Tissot a été faite autour d’un Tournoi de Rugby à VII, ouvert à toutes les équipes du département de Saône et Loire jouant en Régional. Une rencontre avec le président de la Ligue de Bourgogne de rugby sera envisagée pour voir une telle possibilité.

Puis un calendrier de diverses manifestations a été envisagé, que ce soit pour la journée détente, mais aussi la journée pêche passion et handicap ou encore le Trail des 3 châteaux, ainsi que d’autres idées possibles.

Un appel aux adhésions

Le Comité compte 114 adhérents cotisants et souhaite se développer en la matière. Une commission va étudier une possibilité de relance auprès des Médaillés des années précédentes mais aussi lors de la cérémonie de remise de Médailles en Préfecture.

Il serait effectivement souhaitable que tous les médaillés adhérent à leur Comité Départemental sachant que la force d’une Fédération Nationale se juge à son nombre d’adhérents.

L’adhésion est fixée actuellement à 25 € pour l’année et outre le journal Fédéral et Départemental envoyé aux adhérents, elle permet de participer aux activités que peut organiser le dit Comité ou de soutenir des actions.

A l’issue de cette réunion du bureau un verre de l’Amitié a été offert par la Municipalité de Digoin.

JC Reynaud