GOLF : Philippe Landrot premier vainqueur de la coupe Nissan-FKT digit

Une toute nouvelle épreuve, au palmarès de laquelle Philippe Landrot a été le premier à inscrire son nom.

Philippe Landrot a notamment bénéficié de la défaillance de son principal adversaire Thibault Bouyssou au trou n°5. L’ancien pensionnaire de l’école de golf n’y ayant pas pu faire mieux qu’un double bogey. Un avantage que le futur vainqueur a su faire fructifier en étant l’auteur d’un birdie au trou n°14 et en rendant une carte de 6 au-dessus du par. Suffisant pour l’emporter, même si, au final, un coup a seulement séparé les deux golfeurs.

Plus de soixante-dix joueurs au départ

Mais où étaient donc passés les joueurs de 1re série ? Sept en lice. C’était bien peu… Ce qui n'a pas empêché la compétition d’obtenir un beau succès avec une participation de 71 joueurs. La seconde fréquentation de la saison… Outre l’habituelle imposante délégation de Chalonnais on notait la présence de concurrents venus d’Avoise, de Mâcon, de Montceau, et même du Golf basque de Chantaco. Pour la plus grande satisfaction de David Philippe, le sympathique patron de la toute jeune entreprise FKT digit, spécialisée dans le commerce de gros de machines et d’équipements de bureau, lui-même membre de l’AS Golf, et pour la plus grande satisfaction également de la dynamique équipe de la concession Nissan de Chalon.

Les remerciements de Pierre Guyon

Avant que Jonathan Bidault, manager du Golf de la Roseraie, annonce les résultats, Pierre Guyon a pris la parole pour remercier FKT Digit et Nissan de leur investissement. Une arrivée au sein des partenaires de l’AS Golf pour le premier nommé et un retour après une pause de cinq ans pour le second. Le vice-président du club, qui représentait le président Carl Fraselle, n’a pas manqué de remercier aussi FKT digit et Nissan pour leur sponsoring, mettant en avant une belle dotation avec notamment un week-end d’essai et une nuit au Domaine du Roncemay, dans l’Yonne.

Parallèlement au tournoi proprement dit étaient programmés un concours de drive et un concours d’approche. Le concours de drive, qui avait lieu au trou n°10, a été remporté par Thomas Alamelama chez les hommes avec un coup de 262 m et par Véronique Forin chez les dames avec un coup de 192 m. Quant au concours d’approche, qui se déroulait au trou n°5, il est revenu à René Beaumont avec une balle à 2,38 m.

Enfin la coupe Nissan-FKT digit comptait pour le 4e tour de la Partenaire’s Cup, dont le classement général provisoire à mi-calendrier est le suivant : 1. FKT digit 745,5 pts, 2. Audi 696,5 pts, 3. Monsieur Store 677 pts, 4. Nissan 561,5 pts, 5. Alfa Roméo FJA Motors 467 pts.

Les résultats

1re série dames : brut : 1. Hélène Bouyssou (Chalon) 19 ; net : 1. Lucie Martino (Chalon) 34.

2e série dames : brut : 1. Véronique Forin (Chalon) 24 ; net : 1. Virginie Planté (Chalon) 43, 2. Marie-France Lagorgette (Chalon) 41.

3e série dames : brut : 1. Jacqueline Deliance (Chalon) 3 ; net : 1. Françoise Pairoux (Chalon) 40.

1re série messieurs : brut : 1. Philippe Landrot (Chalon) 30, 2. Thibault Bouyssou (Chalon) 29 ; net : 1. Philippe Landrot (Chalon) 43, 2. Thibault Bouyssou (Chalon) 38.

2e série messieurs : brut : 1. Yann Morland (Bourgogne-Franche-Comté) 26 ; net : 1. Yann Morland (Bourgogne-Franche-Comté) 44, 2. René Beaumont (Chalon) 44, 3. Thomas Dubief (Chalon) 42, 4. William Parriat-Mourier (Montceau) 40, 5. Régis Arnould (Chalon) 39, 6. David Philippe (Chalon) 39, 7. Hervé Monvoisin (Chalon) 39, 8. Pierre Guyon (Chalon) 38.

3e série messieurs : brut : 1. John Guigue (Chalon) 15 ; net : 1. Maxime Thibert (Chalon) 44, 2. Nelson Tran (Bourgogne-Franche-Comté) 42, 3. John Guigue (Chalon) 40.

Gabriel-Henri THEULOT