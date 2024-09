L’atelier des Créations : Sophie prend une retraite bien méritée

Fidèle au poste à Givry depuis Février 2013, la fleuriste a souhaité dire aurevoir et remercier ses fidèles clients comme il se doit.

Ainsi, ce sont pas moins de 250 invitations qui ont été envoyées il y a quelques semaines afin de les convier à son « pot de départ » les 13 et 14 septembre.

Info Chalon y a fait un saut et on peut dire que la fleuriste givrotine aura laissé son empreinte au sein de la rue de l’hôtel de ville.

Bons nombres de clients sont venus saluer Sophie, lui apporter des cadeaux ou encore lui demander de leur confectionner un dernier bouquet.

Un moment fort en émotions :

« Je tenais vraiment à remercier mes clients pour leur fidélité et leur confiance. C’est avec passion et avec tout mon cœur que j’ai exercé mon métier. J’ai partagé avec eux des moments de vie heureux et parfois bien plus douloureux mais je n’oublierai pas tous ces liens tissés et ces magnifiques rencontres » a ainsi confié Sophie, émue, à Info Chalon.

Au programme pour la future retraitée : un voyage au Népal avec son mari.

« Nous partons le 7 octobre pour un mois, nous l’avons bien mérité, tous les deux, nous ne sommes pas partis ensemble depuis presque 10 ans » a t-elle ainsi raconté.

Que les givrotins ne s’inquiètent pas, Sophie a trouvé la perle rare pour prendre la relève de sa jolie boutique : Ophélie reprendra « l’Atelier des Créations » courant octobre.

« J’ai eu un réel coup de cœur pour la boutique, je remercie Sophie pour sa confiance. J’ai maintenant hâte d’accueillir les clients ! » a indiqué la jeune femme.

Restez connectés, Info Chalon ne manquera pas de vous en dire plus très vite sur la réouverture de « L’atelier des Créations ».

En attendant, pour ceux qui n’ont pas pu dire aurevoir à Sophie, vous pouvez aller lui faire un « coucou » à la boutique jusqu’au 28 septembre.



Amandine CERRONE.