Une nuit au tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône

Dans la continuité de la Nuit du droit qui se tiendra jeudi 3 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, en partenariat avec l’ordre des avocats de Chalon-sur-Saône et le CDAD71, vous attend vendredi 4 octobre 2024 pour son évènement, « une nuit au tribunal ».

Cette année, vous serez acteur de l’évènement puisque nous vous proposons de participer à un procès se déroulant dans les années 1930.

Vous devrez mener l’enquête pour parvenir à un verdict…

Par équipes de six, vous aurez 90 minutes pour retrouver et étudier différents documents présents dans le tribunal avant de vous prononcer.

Informations pratiques

Vous pouvez vous inscrire seul(e) ou en équipe. Chaque équipe doit compter six participants. Les joueurs seuls complèteront les équipes.

Réservation GRATUITE et OBLIGATOIRE à cette adresse

[email protected] : merci d’indiquer le nombre de participants que vous souhaitez inscrire (dans la limite de six), ainsi que les noms et prénoms de chacun d’entre eux. Vous recevrez un courriel en retour, validant ou non votre demande d’inscription, selon le nombre de places disponibles.

Début du jeu à 18h15. En raison du passage obligatoire par le contrôle sécurité à l’accueil du tribunal, merci de prévoir une arrivée à 18h.

Ce jeu est réservé aux plus de 14 ans.