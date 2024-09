L’instant Café – Nouveau café rare au Moulin à Café et chez Haïka Coffee House

Calliandra est un café d’exception issu d’une coopérative engagée du Rwanda, qui travaille en agriculture biologique. Sa fermentation anaérobie lui confère un caractère plutôt atypique : un profil intense, vineux et crémeux, aux notes de fruits mûrs, de prune, et de chocolat au lait. “Calliandra”, comme la variété d’arbustes implantée dans cette région, utile pour enrichir les sols et attirer les pollinisateurs.

Mais parce qu’un bon café, c’est aussi une belle histoire, voici la sienne :

C’est dans la Province Nord, au cœur d’un terroir montagneux et fertile, au climat frais et humide, que mûrissent lentement les cerises de café. Du Bourbon rouge pour être précis sur sa variété botanique.

Une fois arrivées à pleine maturité, elles sont récoltées, triées à la main, puis fermentées pendant plusieurs jours avant d’être séchées sur des lits africains. Cette méthode de fermentation dite « anaérobie » permet d’enrichir le corps et le profil aromatique du café.

La coopérative Dukundekawa qui le récolte s’est créée en 2003, et regroupe à ce jour plus de 2 000 fermiers, dont 80 % de femmes. Certifiée Fairtrade depuis 2005, elle promeut le reboisement, la culture durable et met en place des formations en agronomie ainsi que des mesures sociales : ses membres bénéficient d’une assurance maladie et de programmes pour diversifier leurs revenus.

Publi-rédactionnel Nathalie Dunand

