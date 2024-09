Boules Lyonnaises : Pour la deuxième année consécutive, ‘Les Cheminots’ remportent le Challenge Bruno Girard, ‘les barbarians’ dans le top 3

Le photoreportage info-chalon.com

Georges Debrosse, président du Club « la Boule d’Or Chalonnaise » (boules lyonnaise) et les membres du Club étaient plus que satisfaits, ce jeudi 19 septembre, pour le concours Bruno Girard, 16 quadrettes vétérans, qui affichait complet sur invitation de la société et qui se déroulait au Clos Papillot allée des Granges Forestiers à Chalon-sur-Saône.

A partir de 9 h, avec 2 parties disputées le matin et une l’après midi, sur un temps de 1 heures 30, les équipes ont assuré le spectacle jusqu’au terme du concours devant un public venu nombreux.

Des joueurs concurrents du département voisin de l’Ain (3 équipes de Cras-sur- Reyssouze), sont venus se mesurer aux meilleurs boulistes régionaux (Le Creusot- Laives, Montchanin, Montceau l’Etoile…) et locaux (Charreaux- Crissey - Châtenoy - Cheminots, boule d’Or et Plateau-Saint- Jean).

Après trois parties effectuées par chaque équipe le classement était divulgué et la soirée se terminait par la remise des récompenses aux vainqueurs et le traditionnel verre de l’amitié.

Résultat des 8 premiers primés du concours vétérans de la boule d'Or chalonnaise :

1er Quadrette Pascal Audard, Les Cheminots 3 parties gagnées + 38 points

2ème Lelong, Cras Sur Reyssouze 3 parties gagnées + 35 points

3ème Barbarians : Alain Richard, Patrick Chevaux, Jean Philippe Blondet (Boule Saint Jean) + Toto Vinzelles 2 parties gagnées à 13 + 31 points

4eme Renard, Montceau-les-Mines 2 parties gagnées +29 points

5eme Veau, Chatenoy-le-Royal 2 parties gagnées + 28 points

6eme Bernard Ravenet, Crissey 2 parties gagnées + 28 points

7ème Michel Prost, Montceau-les-Mines 2 parties gagnées + 28 points

8ème Meunier, Montceau L’Etoile 2 parties gagnées + 23 points

Lors de cette événement, on notait la présence d’Arnaud Sanvert , Député de la 5ème circonscription, de Dominique Melin, Vice-présidente en charge des sports au Grand Chalon, Pierre Carlot, Adjoint aux Sports à la ville de Chalon, Monique Brédoire, Conseillère Municipale, déléguée aux relations avec les associations sportives, Thierry Thevenet, Président de l’O.M.S, Jean Luc Durand, Vice-président de l’O.M.S, Marie Claire et Ludivine Girard…

Le photo reportage info-chalon.com

J.P.B