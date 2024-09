Les séniors de Châtenoy le Royal ont pu tester leurs connaissances sur le code de la route à la salle des fêtes.

Avec les années, le code de la route a évolué et son permis de conduire en poche depuis longtemps, les séniors n’ont pas forcément pris connaissance de toutes les modifications liées à la conduite.

Emmanuelle Baudot directrice du CCAS, Bérangère Catinot assistante de service social et Karine Veau référente du CCAS sont à l’initiative de cette opération en direction des séniors ; elles ont préparé cette journée afin que les personnes inscrites puissent passer vers les différents ateliers.

Pour ce faire, elles ont réuni quatre acteurs professionnels liés à l’utilisation de l’espace de circulation.

- La sécurité routière qui intervenait sur les dangers liés à l’alcool et la mauvaise connaissance des ronds-points et giratoires.

- L’auto-école Poncet de Châtenoy avec son simulateur de conduite et des tests sur le code de la route

- La mutualité française de Bourgogne où il était possible de faire des tests d’audition et de vue.

- La police municipale de la ville tenait un stand sur le bien circuler en vélo, sur les dangers pour les piétons.

Monsieur le maire Vincent Bergeret et trois adjoints Jeanne-Marie Martin, Marie-Thérèse Boissot et Henri Lombard, sont venus saluer les organisatrices, les intervenants et les participants, ils ont pu constater la bonne fréquentation de ces animations et l’intérêt porté à cette action offerte par le CCAS. Sur la journée, une cinquantaine de personnes minimum est passée par les différents ateliers.

Une initiative qui a connu une totale réussite, à la grande satisfaction d’Emmanuelle, Bérangère, Karine, et qui sera certainement renouvelée.

C.Cléaux