Le partenariat gagnant-gagnant entre Pinto et TotalEnergies pour des combustibles de qualité

Un bon équipement de chauffage ne suffit pas à lui seul. Le combustible étant un élément central dans votre chauffe, le partenariat entre l'entreprise Pinto de Dracy le Fort et TotalEnergies Bourgogne-Franche Comté prend tout son sens.

A l'occasion des 34 ans de l'entreprise Pinto, de nombreuses animations sont proposées à Dracy le Fort (lire info-chalon.com) jusqu'au 28 septembre. L'opportunité de rappeler toute l'importance du choix de vos combustibles, un élément essentiel d'une part dans la qualité de la température attendue et surtout sur la question de l'impact sur vos poêles et cheminées. Un sujet souvent oublié par les utilisateurs mais dont les conséquences sont notables.

Jonathan Pinto, fondateur, et Christophe Maurin, responsable de la relation client chez TotalEnergies Proxi Sud Est ont tenu à insister sur la qualité des granulés et autres bûches à utiliser. "Le degré d'humidité, le séchage des produits sont essentiels. On n'insistera jamais assez dessus" rappelle Jonathan. "Le partenariat que nous avons avec TotalEnergies depuis 4 ans nous garantit une qualité premium égale dans le produit de chauffe. C'est essentiel pour préserver des appareils sur le long terme. La différence est évidente dans le temps, sans compter les économies dégagées".

Du côté de TotalEnergies Proxi Sud Est, Christophe Maurin met en avant des granulés en provenance de forêts régionales en Bourgogne-Franche Comté, dans le respect des conditions environnemtales. "C'est un point d'honneur sur lequel nous insistons, un circuit court, des produits locaux et livrés à domicile. Les Pellets Premium de TotalEnergies sont uniquement composés de sciures de bois et de plaquettes de scieries, broyées puis compressées sans aucun additif chimique. Une qualité qui permet d’augmenter la durée de votre installation tout en préservant l’air de votre habitation, avec une poussière réduite à plus grand chose".

A l'heure de vos commandes de granulés et autres bûches, il est sans doute temps de tester le produit.. Pour tout savoir, rendez-vous route d'Autun à Dracy le Fort.

Laurent Guillaumé