Après la semaine bleue Saint Rémy va embrayer sur la semaine du goût.

But de cette semaine du goût :

Depuis 1990, la Semaine du Goût s’inscrit comme la plus grande mobilisation en France entre les acteurs du goût et leurs publics. Bénéficiant du parrainage du Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, cette semaine d’animations pour éduquer au goût réunit tous les publics : les élèves de classes maternelles et élémentaires, leurs familles, leurs enseignants ; les agriculteurs-producteurs, les commerçants des métiers de bouche et les restaurateurs ; les collectivités, des associations, et des établissements culturels. (source : legout.com)

L’Espace Simone Veil de la mairie de Saint Rémy organise différentes animations durant cette semaine du goût.

- Mercredi 16/10 : Mon p’tit goûter sain : Un atelier pâtisseries pour permettre aux petits et aux grands de se préparer un bon goûter équilibré.

- Lundi 21/10 : Chasse aux champignons : Visite de la champignonnière à Culles les Roches.

- Vendredi 18/10 : Sortie à Arcelot sur Tille : Visite du château d’Arcelot, suivie d’une pause repas tiré du sac puis visite gustative au sein de la Maison Toussaint.

Un mois d’octobre bien chargé en animations, il y en a pour tous les âges.

Photo archive mairie

C.Cléaux