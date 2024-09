AVIS DE DECES - Madame Michelle NEUZILLET née GILET

OUROUX-SUR-SAÔNE



Thierry et Sylvie,

Laurent,

Cécile (†) et Antonio,

Jean-Philippe et Aléna,

Christine et Laurent,

ses enfants ;

ses 11 petits-enfants et leurs conjoints ;

Eva,

son arrière-petite-fille ;

son frère, sa sœur,

ses beaux-frères et belles-sœurs ;

les familles GILET, NEUZILLET,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Michelle NEUZILLET

née GILET

survenu le 20 septembre 2024

à l'âge de 82 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 25 septembre 2024 à 15 heures en l'église d'Ouroux-sur-Saône.

Fleurs naturelles.

Michelle repose à la chambre funéraire du Pranet à Ouroux-sur-Saône.

La famille remercie toutes les personnes qui prennent part à leur peine

et rappelle à votre souvenir sa fille et son époux,

Cécile et Marcel

décédée en 2024 et son époux.