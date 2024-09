La première Foire aux plantes et couleurs d'automne au Château de la Loyère remporte un vif succès

C'était le lieu où il fallait être, au moins ce samedi, et cela pour plusieurs raisons. Une météo digne d'une vraie journée estivale, des sourires, du plaisir, le parc du Château de La Loyère parfaitement adapté à un tel événement, du stationnement bien réglé, des bénévoles en nombre et une organisation à saluer... le cocktail était parfaitement ajusté pour faire de cette première une totale réussite.

Bravo à tous les services de la ville de Chalon sur Saône pour la pleine réussite de ce week-end dédié aux jardins, un vrai complèment avec la fête historique du Château de La Ferté au printemps. Une idée d'ailleurs venue de Michel Maréchal, patron de la foire aux plantes de La Ferté, qui soufflait depuis quelques temps l'idée aux oreilles de Gilles Platret.

Le maire de Chalon sur Saône a profité de l'occasion pour rappeler les enjeux fondamentaux qui tournent autour de la question de la biodiversité et de la préservation des espèces, alors qu'il y a tant à faire.

Propriété de la ville de Chalon sur Saône, le parc du Château de La Loyère s'est bien prêté à l'exercice, même si les murs en tant que tels peuvent difficilement accueillir du public, au regard de la dangerosité des lieux. Une édition 2024 qui annonce déjà celle de 2025 ! Et on ne peut que s'en réjouir d'avance... En attendant, on se donne déjà rendez-vous au printemps à La Ferté évidemment !