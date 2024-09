2e Journée de Fédérale 2 RTC 17 - Grand Dole 16 : une victoire étriquée des chalonnais avec un suspense insoutenable en fin de match

Découvrez le résumé du match et le photoreportage info-chalon.com

Dimanche, à 15 heures, sur son terrain fétiche Louis Brailly, le RTC (Rubgy Tango Chalonnais) recevait dans le cadre du match de la 2e journée de fédérale 2 (poule 1), l’équipe de Grand Dole; Une équipe solide qui a bien commencé le championnat à domicile, en étrillant le Scuf (Sporting Club Universitaire de France Rugby) par le score sans appel de 41 à 25.

Côté chalonnais, on a également bien commencé la saison avec une brillante victoire à l’extérieur, à Meaux sur le score de 24 à 19. Il serait donc conseillé aux chalonnais de consolider la victoire à l’extérieur par une belle victoire à domicile avant un déplacement dimanche prochain au Creusot qui s’annonce périlleux.

Après une année 2023/2024 qui a alterné avec le chaud, le tiède, le froid et pour terminer le glacé, cette année les supporters chalonnais attendent une équipe compétitive dans tous les secteurs de jeu (rushs, raffuts, touches, fluidité du jeu...) pour envisager l’avenir avec sérénité. Oui mais, le vouloir c’est bien, mais pouvoir le faire, c’est autre chose!

Le résumé de la rencontre info-chalon et la fiche technique de la rencontre

Terrain : Pelouse en bon état Condition atmosphérique : temps pluvieux

Vent : léger Affluence : 350 spectateurs

Entraineurs Chalon: Christophe Cabadaïs et Clément Camuset

Pour Grand Dole : Fabien Guyot

Assistant de terrain: Hugo Bouvier

Arbitrage de Monsieur Mathieu Sassatelli (ligue IDF)

Délégué du match : Michel Sellier (Ligue BGFC)

Carton jaune pour Chalon : Takouachet Y (14’)

Rentrées côté Chalon-sur-Saône : Greneron M et Chapuis 46’, Boillereaux et Fernandes (50’, Merigond (56’), Gonon et Mande (63’)

Rentrées côté Grand Dole: Iloaï et Borjon 52’, Bunod et Grandjean (61’), Thibaudot (63’)

Résumé de la 1ère mi-temps (début du match 15 H 15)

Les tangos entament la partie par une domination stérile et de nombreuses fautes d’indisciplines. L’équipe de Grand Dole, elle, attend patiemment. Sur la première incursion dans le camp chalonnais et une touche obtenue en coin. Suite à la mise en jeu, le ballon est récupéré par Faivre qui sert en retrait Bouvier qui adresse une transversale de 60 mètres en coin de l’embut chalonnais, récupérée par Catenait (N°11) qui aplatit le ballon dans l’embut chalonnais. Un essai qui sera transformé par Bouvier F (Chalon 0 Grand Dole 7, 8’). Une nouvelle faute chalonnaise pour un ballon gardé au sol, va être sanctionnée d’une pénalité à 46 mètres côtés droits des poteaux, elle sera transformée par Bouvier F (Chalon 0 Grand Dole 10, 15’). Chalon toujours à la faute qui va être sanctionné d’une nouvelle faute à 49 mètres face à ses poteaux mais la pénalité sera ratée par Bouvier F (17’). Le jeu va ensuite s’équilibrer et les chalonnais vont obtenir une pénalité à 38 mètres côtés droits des poteaux visiteurs mais le ballon botté par Girard viendra s’écraser sur le montant avant de rentrer en jeu (28’). Après une analyse journalistique, 10 pénalités ont été sifflées contre les chalonnais pour indisciplines et maladresses en 30’ de jeu. Heureusement, à la 31’ minutes ce sont les dolois qui se mettent à la faute et la pénalité sifflée plein axe, à 50 mètres des poteaux, sera transformée par Girard (Chalon 3 Grand dole 10, 31’). Chalon se fait sanctionner de deux nouvelles pénalités mais qui ne donneront rien. C’est un dolois qui en gardant le ballon au sol, va se faire sanctionner d’une pénalité à 45 mètres des poteaux, qui sera transformée par Girard (Chalon 6 Grand Dole 10, 36'). C’est d’ailleurs sur ce score que sera sifflée la pause citron !

Début de seconde mi-temps :

D’entrée de jeu, Chalon recommence son indiscipline et se fait sanctionner pour un ballon gardé au sol à 49 mètres de ses poteaux, une pénalité qui sera transformée par le buteur visiteur Bouvier F (Chalon 6 Grand Dole 13, 43’). Chalon qui replonge dans ses travers pour une position de hors-jeu et la pénalité sifflée face aux poteaux à 23 mètres sera transformée par Bouvier F (Chalon 6 Grand Dole 16, 48’). Chalon sent alors son match lui échapper et commence à jouer un peu plus haut et obtient logiquement une pénalité pour hors-jeu à 15 mètres face aux poteaux qui sera transformée par Girard (Chalon 9 Grand Dole 16, 51’). Chalon y croit toujours et pousse les dolois dans leurs retranchements. Sur une touche récupérée suivie d’un maul en progression c’est un essai collectif en coin qui sera accordé aux chalonnais. Il ne sera pas transformé par Girard (Chalon 14 Grand Dole 16, 71’). Les supporters des deux camps sont tendus et les dernières minutes seront insoutenables. D’abord parce que les dolois se mettront à la faute et la pénalité sifflée à 35 mètres face aux poteaux sera transformée par Girard (Chalon 17 Grand Dole 16, 78’). Mais surtout, suite à une faute chalonnaise et une pénalité sifflée à la fin du temps réglementaire, à 48 mètres en coin côté gauche des poteaux chalonnais. Heureusement le coup de botte du buteur visiteur verra le ballon ovale passer sur le côté droit des poteaux chalonnais (Bouvier 80’). On joue le temps supplémentaire, c’est chaud et très tendu pour les deux équipes mais les chalonnais tiendront bons et ils obtiendront la victoire !

Analyse journalistique : A vouloir sur-jouer devant ses supporters, les joueurs ‘tango’ ont bien failli perdre cette rencontre. De toute façon, il va falloir sérieusement corriger les nombreuses maladresses et indisciplines (18 pénalités sifflées contre Chalon sur les deux mi-temps dont 10 dans les 30 premières minutes) si le RTC veut rester en fédérale 2. Cette victoire a un goût de déjà vu (l’année dernière) mais on va la prendre car tous les points sont à glaner cette année encore ! C’est surtout la victoire d’un groupe qui dans la douleur a su réagir et surtout n’a jamais rien lâché. Alors bravo aux rugbymens chalonnais mais si vous pouviez mettre un peu moins de stress à vos supporters (pensez aux cardiaques) ce serait pas mal aussi !

Côté chalonnais : Nous avons aimé les prestations de Guy, Renzullo et Goyaux dans les percussions. Denet et Marot toujours à la relance, Girard un arrière sérieux et buteur à la fois et les bonnes rentrées de Boillereaux, Gonon et Greneron M

Côté Dôlois : On a aimé les percussions de Tuilevuka, Hild et Litzler, la vista du buteur Bouvier F et la puissance d’Alvarado et Iloaï.

L’entraineur chalonnais Christophe Cabadaïs confiait à Info-chalon en fin de match : « On va retenir de ce match : la victoire et les 4 points. Ça été un match difficile où on n’a pas su s’adapter au temps. On a eu du mal ! En plus, on a voulu proposer trop de jeu, du coup on s’est mis en difficulté. Les consignes données en début de match n’ont pas été forcément respectées parce qu’on voulait occuper le terrain avec le temps. On a quand même un peu sur-joué, du coup, ils sont restés dans notre camp et ils ont marqué tous les points qu’on leur a donnés [...] On retiendra surtout aujourd’hui, la force du groupe d’aller chercher cette victoire dans les dernières minutes. Néanmoins, Il va falloir que l’on s’impose un peu plus dans le jeu si on veut aller un peu plus loin ! ».

En lever de rideau, l’équipe B de Chalon s’est défait de l’équipe de Grand Dole par une victoire de 19 à 10

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B